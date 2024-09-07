Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür - Son Dakika
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Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür

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İstanbul'da bir sohbet çıkışı uğradığı saldırıdan kurtulan Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ı işaret etti. 2 ay önce IŞİD'in Telegram'da kendisinin fotoğrafını paylaşarak ölümle tehdit ettiğini belirten Cübbeli Ahmet, "Bu olay da onun tezahürü olabilir." dedi.

07.09.2024 23:59
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İstanbul'da bir kişinin saldırısına uğrayan Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama geldi. 2 ay önce terör örgütü DEAŞ'ın, kendisinin resmini paylaşarak ölüm tehdidinde bulunduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu olay da onun tezahürü olabilir." ifadelerini kullandı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA SOHBET ÇIKIŞI SALDIRI

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'da bir sohbet çıkışı saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından hızla yaklaşan bir kişi, Ünlü'nün boğazına sarılıp küfretti. Korumalar saldırganı anında etkisiz hale getirip ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN TEHDİDİNİ HATIRLATTI

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'den açıklama geldi. Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ işaret edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cübbeli Ahmet Hoca, zaten İŞİD'in Telegram kanalında 2 ay evvel bu fotoğraf paylaşılarak nerede bulursanız "öldür" tehdidine maruz kalmıştı. Bu olay da onu tezahürü olabilir. Şu anda Emniyet Birimleri işi derinlemesine araştırıyor. Bir bilgi olursa paylaşılacaktır.

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür
Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürüdür - Son Dakika
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