Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika
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Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sollama yapan araca çarpan kamyon sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Kazada iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpıp kaçan kamyonun plakası ve sürücüsü tespit edilmeye çalışılıyor.

04.06.2024 15:25
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Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında sollama yapan araca çarpan kamyon sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keşan istikametine seyir halinde olan 34 LLF 99 plakalı aracın sürücüsü Erkan Sepetçi şerit değiştirdiği esnada önünde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen kamyon Sepetçi nin kontrolündeki araca çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Tevfik Sepetçi ve Şenol Sepetçi yaralandı. Sürücü Erkan Sepetçi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza esnasında yaşadığı panik sebebiyle çarpıp kaçan kamyonun plakasını alamadığını belirten Erkan Sepetçi, "Yol boştu, sollama yapıyordum. Önümdeki kamyon direksiyonu birden üzerime kırdı. Ben de olayın paniği ile birine şey olmasın diye bakarken aracın plakasını almayı unuttum. Yol boştu öyle niye direksiyonu birden kırdı anlamadım. Babamın galiba kolu kırıldı onu da hastaneye götürdüler" dedi.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken çarpıp kaçan ve plakası alınamayan kamyonun plakasının ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika

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