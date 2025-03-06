Ordu\'da Asayiş Oranı Yüzde 99.9

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Ordu Valisi Muammer Erol, ilin huzur şehri olması durumunun her geçen gün iyileştiğini belirterek, "Ordu'da olayları aydınlatma oranlarımız yüzde 99.9, bunun bir üstü yok" dedi.

Vali Muammer Erol, 2025 yılı şubat ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetleri basın mensupları ile paylaştı.

Vali Erol, Ordu'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar ile suçların aydınlatılma oranının yüzde 99.9'a ulaştığını söyledi. 2025 yılı şubat ayında asayiş olayları ile ilgili il genelinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2024 yılı şubat ayı ile 2025 yılı şubat ayı kıyaslandığında, konut dokunulmazlığı ihlalin, yüzde 46, kişilerin huzur ve sükununu bozma olayının yüzde 26.8, cinsel taciz olayının yüzde 50, hakaret olayının yüzde 17.4, çocuğun cinsel istismarı olayının yüzde 40, tehdit olayının ise yüzde 7.8 oranında azaldığını söyledi.

Cinsel saldırı suçunun 2024 yılında 8, 2025 yılı şubat ayında ise 13 olduğunu kaydeden Vali Erol, "Kasten yaralama yüzde 4 oranında artmıştır. 2024-2025 yılı şubat ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 6.8 azalış olmuş, 2024-2025 yılı şubat ayı kıyaslandığında aydınlatma oranında yüzde 0.2 artış meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Hapis cezasına göre aranan 410 şahıs yakalandı

Vali Erol, jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hapis cezasına göre aranan 410 kişinin yakalandığını ifade ederek, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ilimiz genelinde 2024-2025 yılı şubat ayı kıyaslandığında otodan hırsızlık yüzde 66.6, evden hırsızlık yüzde 50, işyerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 40, motosiklet hırsızlığı yüzde 50, dolandırıcılık yüzde 21.6 oranında azalırken, yağma (gasp) 2024'te 9 iken, 2025'te 12 olay gerçekleşmiş, 2024-2025 yılı şubat ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 28 azalış olmuş, aydınlatma oranında yüzde 0.1 artış meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 410 şahıs yakalanmış, ifade için aranan bin 87 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 61 adet tabanca, 51 adet av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, olmak üzere toplamda 132 silah ele geçirilmiş, 138 şahıs hakkında işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Kaçakçılık operasyonları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında şubat ayında yapılan 82 operasyonda 103 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 1 şahsın tutuklandığını, 1 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Vali Muammer Erol, yapılan operasyonlar sonucu 325 paket kaçak sigara, bin 321 adet muhtelif kaçak emtia, 8 adet sahte para, 7 adet tabanca, 529 adet fişek, 53 litre alkollü içki, 31 adet muhtelif kazı malzemesi, 94 kilogram tütün, 2 adet belge, 5.580.400 adet makaron ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelede 242 operasyonda 56 tutuklama

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak şubat ayında imal ve ticaret kapsamında 33 operasyon gerçekleştirildiğini ve 56 şahsın tutuklandığını, 8 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Vali Erol, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 209 operasyon gerçekleştirilmiştir. Toplamda gerçekleştirilen 242 operasyonda; 56 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 639 gram esrar, 7 gram kokain, 186 gram metamfetamin, 204 gram bonzai, 4 kilogram skunk, 11 gram bonzai hammaddesi, 2 bin 951 adet sentetik ecza, 591 gram sentetik kannabinoid, 43 adet ecstasy olmak üzere toplamda 5 kilo 638 gram ve 2994 adet uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Siber suçlarla mücadele: 751 şahıs ve hesap hakkında işlem

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Vali Erol, "İlimiz genelinde 2025 yılı ilk 2 ay içerisinde tespit edilen toplam 751 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmış olup, siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 4 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis bilişim suçları kapsamında yapılan 4 operasyonda 4 şahıs tutuklanmış ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 3 operasyon gerçekleştirilmiş ve 2 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

2 ayda yaklaşık 213 bin araç denetlendi

Polis be jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimleri kapsamında il genelinde 212 bin 902 aracın kontrol edildiğini aktaran Vali Erol, "23 bin 600 araca işlem uygulanırken, bin 389 ticari taksi denetlenerek 109 taksiye ve bin 861 okul servisi denetlenerek 80 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 3 bin 559 araca çakar denetimi yapılmış, 2 araca işlem gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.

İl genelinde şuan itibariyle 'Geçici Koruma Altında' olan 816 Suriyeli göçmen bulunduğunu ifade eden Vali Erol, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı şubat ayı içerisinde 14 operasyon gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. - ORDU