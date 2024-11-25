Ordu'da Kayıp Avcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp Avcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Ordu Valiliği, tipi nedeniyle mahsur kalan ve haber alınamayan 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 23 personel ve 7 araç ile yürütülen çalışmalar, yoğun kar yağışı nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

25.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:22
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Ordu Valiliği: "Kayıp vatandaşlar için 23 personel ve 7 araç ile arama çalışmaları sürüyor"

ORDU - Ordu Valiliği, avlanmak için çıktıkları yaylada tipi nedeniyle mahsur kalan ve haber alınamayan 4 kişiyi bulmak için 23 personel ve 7 araç ile arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Kasım saat 12.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş isimli vatandaşların 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla av için Mesudiye ilçesi Topçam bölgesine gittikleri ve yakınlarına Horu Obası'ndaki mescidde olduklarını, bölgede mahsur kaldıklarını bildirerek kurtarma taleplerini ilettiklerinin bildirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu'ndan bir araç 3 personel, JAK bir araç 4 personel, Ordu AFAD bir araç 4 personel ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iş makinesi 2 personel ile bölgeye intikal edilmiştir. 25 Kasım 2024 tarihinde saat 03.00'te Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir" denildi.

23 personel ve 7 araç ile arama çalışmaları sürüyor

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla arama çalışmalarına Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 13 personel, 4 araç ile kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca ikinci ekip olarak Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir araç 4 personel, Ordu AFAD bir araç 4 personel, bir iş makinesi 2 personel ile Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.

Ordu\'da Kayıp Avcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kayıp Avcılar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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