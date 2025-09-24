İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş çaplı baskınlar yapıldı.
Operasyonlarda örgütün elebaşı M.A. ile birlikte 106 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya, şüphelilerin 451 yabancıya ve onların ailelerine Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Bu kapsamda söz konusu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlemlerin derhal başlatıldığını kaydetti.
Bakan Yerlikaya, suç örgütüne ait mal varlıklarına da el konulduğunu açıkladı. Buna göre:
Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
