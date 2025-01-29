Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 9 Çöktürüldü - Son Dakika
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Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 9 Çöktürüldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 9 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

29.01.2025 08:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftadır düzenlenen "Hücre" operasyonları ile 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu Kırşehir'de M.C.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Kahramanmaraş'ta M.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Aksaray'da Y.T.'nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Hatay'da E.B.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de M.A.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Tunceli'de S.M.'nin elebaşılığını yaptığı, İzmir'de E.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da M.D.'nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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