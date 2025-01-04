Orhan Gencebay\'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenlendi. Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu.

TÖRENE SİYASET VE SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı.

BAKAN ERSOY: BÜYÜK BİR İSMİ KAYBETTİK

Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir. Ve ona Ferdi Baba demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

ORHAN GENCEBAY: ARAMIZI AÇMAK İÇİN BİR DOLU YALANLAR SÖYLEDİLER

AKM'de sahneye gelerek konuşma yapan Orhan Gencebay, geçmişte Ferdi Tayfur ile aralarını açmak için birçok yalan söylendiğini hatırlattı. Gencebay yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizi Ferdi'ci, Orhan'cı diye ayırmışlardı. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için de bir dolu yalanlar söylediler. Biz son ana kadar haberini yeğeninden aldık. Biz çok iyi bir dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Hz. Mevlana der ki, 'Biz mana aleminin erlerindeniz.' Bu dünyada maddi ve manevi alem vardır. Maddi alemde elle tutulur, gözle görülür her şey. Mana aleminde görülmez, hissedilir. O mana alemi bizi yaşatır. Biz sanatçılar o mana aleminin insanlarındanız. Hem maddi hem mana alemini alkışlayan kesinlikle halkımızdır. Halkımızın ilgisi bizleri motive etmiştir, biz de o sayede neler yarattık.

"39 DERECE ATEŞİM VAR"

Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla çok yakın iki kardeştik. Şu anda 39 derece ateşim de var, onun için karşınıza böyle çıktım özür diliyorum. Sevgili kardeşimi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimiz. Ayrıca sanatçıyı yaşatalım ki sanat yaşasın. Sanatı sanatçı yapar.