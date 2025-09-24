Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu

Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu
24.09.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yangına, Orman İşletmesine ait 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 hektarlık Kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında uçaktan atılan suyun etkisiyle gökkuşağı oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında uçaktan atılan suyun etkisiyle gökkuşağı oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gültepe-Yeniköy yolu üzerindeki Ilıca Mahallesi sınırlarından başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Dikmen mevkiine kadar hızla yayıldı.

KORKUTAN YANGIN

Yangına, Orman İşletmesine ait 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 9 itfaiye ve ilk müdahale aracı, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı su tankerleri, Orman İşletmesi ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleri ile jandarma ve vatandaşlar yangına destek verdi.

4 HEKTARLIK ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 4 hektarlık Kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının başladığı noktadaki ağıldaki koyunlar ise sahipleri tarafından hızla bölgeden uzaklaştırılarak zarar görmesi önlendi.

UÇAKTAN ATILAN SU GÖKKÜŞAĞI OLUŞTURDU

Söndürme çalışmaları sırasında yer ekiplerine destek veren uçaktan bırakılan suyun etkisiyle ortaya çıkan gökkuşağı işe kısa süreli şaşkınlığı sebep oldu. Suyun atılmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, suyun yere inmesiyle birlikte gözden kayboldu

Kaynak: İHA

Haberler.com Özel, 3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
Süper Lig’de ücretsiz maç Biletler bedava Süper Lig'de ücretsiz maç! Biletler bedava
Elon Musk’ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

20:06
Şara’dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
19:24
Sedat Peker’in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
19:03
Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:03
Gökçek’ten Yavaş’ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
18:07
TBMM’de yemek ücretlerine zam
TBMM'de yemek ücretlerine zam
17:39
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 20:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.