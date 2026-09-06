Osmaneli'nde polis akaryakıt istasyonlarını gezerek dolandırıcılık uyarısında bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt istasyonlarını ziyaret ederek çalışanları telefon ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirdi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde akaryakıt istasyonlarında çalışanlara yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarını ziyaret ederek özellikle telefon ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları aktarırken, vatandaşların ve çalışanların dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
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