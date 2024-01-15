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Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Suriye'de faaliyet yürüten 5 şüpheli, il merkezindeki adreslerinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:27
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Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten D.A., İ.A, M.A., H.A. ve T.A.'nın kaldıkları adres belirlendi.

Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Osmaniye\'de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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