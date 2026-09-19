26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar için yürütülen arama çalışmaları acı sonla bitti. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisinde elleri bağlı halde gömülü bulunan Yaşar'ın, gözaltına alınan T.K. tarafından aracında öldürüldüğü ve cesedinin bölgeye götürülerek saklandığı ortaya çıktı.

Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü halde bulundu. Cinayet şüphelisi T.K., Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

KAYIP BAŞVURUSU SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşegül Yaşar'ın 26 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenledi. Ekipler, T.K.'yi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonuna el konuldu.

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

T.K. ifadesinde, Ayşegül Yaşar'ı Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü söyledi. Şüpheli, daha sonra Yaşar'ın cansız bedenini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisine götürerek gömdüğünü anlattı. T.K. ayrıca Yaşar'dan aldığı altınları da evinde sakladığını belirtti. İtiraf üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar'ın bulunması için Geben mevkisinde arama çalışması başlattı.

ELLERİ BAĞLI HALDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan aramalarda ekipler, Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. Yaşar'ın ellerinin bağlı halde toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaOsmaniyeAğustosAndırınCinayetDüziçiGüncelGebenSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi! 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü
Otizmli Tufan’ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı Savcılıkta anlattığı neden şoke etti Otizmli Tufan'ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı! Savcılıkta anlattığı neden şoke etti
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Çiftçi, Özgür Özel’i köy girişinde durdurdu: 100 lira artık 1 litre mazot alıyor Çiftçi, Özgür Özel’i köy girişinde durdurdu: 100 lira artık 1 litre mazot alıyor
Batman’daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:30
OHAL ilan edilmişti Tarihi derbide inanılmaz son
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 17:37:59. #.0.2#
SON DAKİKA: 26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement