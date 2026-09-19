26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş'ta toprağa gömülü halde bulundu. Cinayet şüphelisi T.K., Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

KAYIP BAŞVURUSU SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşegül Yaşar'ın 26 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenledi. Ekipler, T.K.'yi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonuna el konuldu.

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

T.K. ifadesinde, Ayşegül Yaşar'ı Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü söyledi. Şüpheli, daha sonra Yaşar'ın cansız bedenini Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisine götürerek gömdüğünü anlattı. T.K. ayrıca Yaşar'dan aldığı altınları da evinde sakladığını belirtti. İtiraf üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar'ın bulunması için Geben mevkisinde arama çalışması başlattı.

ELLERİ BAĞLI HALDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan aramalarda ekipler, Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. Yaşar'ın ellerinin bağlı halde toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.