Otobüs sürücüsü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu - Son Dakika
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Otobüs sürücüsü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu

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Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı.

14.04.2025 23:23
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Sivas'ta bir otobüs sürücüsü, otogara giderken bir insanı ezmiş olabileceğini jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, cesedi parçalanmış bir erkek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOBÜSLE BİR İNSANIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan 34 JB 2069 plakalı yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı. Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu.

PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak, otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı. Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı.

Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor.

Otobüs sürücüsü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs sürücüsü kendini ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    yolcuların günahı ne niye beklicekler onlara ne ölen olmuş 7 20 Yanıtla
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