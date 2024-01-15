 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu

Antalya'da sokakta park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin yangını söndürmek için çaba gösterdiği olayda, bir kişi ise o anları kaydederek, 'Yaklaşmayın, çok kötü yanıyor. Otomobil LPG'li olabilir. İnşallah patlama olmaz. Kardeşim çok yaklaşma atma kendini riske' dedi.

15.01.2024 - 18:50,  Güncelleme: 18:53
Abone Ol

Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu

ANTALYA - Antalya'da sokakta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin yangını söndürmek için seferber olduğu olayda, bir kişi ise o anları saniye saniye kayıt alına alarak, "Yaklaşmayın, çok kötü yanıyor. Otomobil LPG'li olabilir. İnşallah patlama olmaz. Kardeşim çok yaklaşma atma kendini riske" dediği görüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 77 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; park halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor bölümünden dumanların çıktığı otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri yangını ekipler gelene kadar söndürmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada o anları kayda alan bir kişi, "Bir patlasa Allah korusun, onu söndüremezler. Yaklaşmayın, çok kötü yanıyor. Otomobil LPG'li olabilir. İnşallah patlama olmaz. Kardeşim çok yaklaşma atma kendini riske" dediği görüldü. Yangın olay yerine ulaşan ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Antalya, Olaylar, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:00:53. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil alev alev aldı, o hem kaydetti hem de uyarılarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement