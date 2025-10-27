Otomobil Eczaneye Girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir otomobil, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde edinilen bilgilere göre bir eczaneye gelen müşterinin Honda marka aracı el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket etti.

ECZANEYE GİRDİ

Kısa sürede hız kazanan araç eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARDA

Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda aracın yavaşça hareket edip bir anda eczanenin camına çarpması yer alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.