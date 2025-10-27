Otomobil Eczaneye Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Otomobil Eczaneye Girdi

Otomobil Eczaneye Girdi
27.10.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da park halindeki otomobil, el freni çekilmediği için eczaneye çarptı, yaralanan yok.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir otomobil, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde edinilen bilgilere göre bir eczaneye gelen müşterinin Honda marka aracı el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket etti.

ECZANEYE GİRDİ

Kısa sürede hız kazanan araç eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARDA

Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda aracın yavaşça hareket edip bir anda eczanenin camına çarpması yer alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğanşehir, Güvenlik, Otomobil, malatya, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Eczaneye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın doktora çirkin saldırı Sesi duyanlar hemen odaya koştu Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
Pompalı tüfek terörü Can kaybı var Pompalı tüfek terörü! Can kaybı var
’’Onlarla ilgili konuşmam’’ demişti Sadettin Saran’dan Galatasaray’a gönderme ''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu
Mezarlıkta kan donduran manzara Bulur bulmaz yaktı Mezarlıkta kan donduran manzara! Bulur bulmaz yaktı

19:00
Gaziantep’te ilk 11’ler belli oldu
Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
18:45
3. Lig’de olay Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
18:10
Bakanlık affetmedi Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
18:07
Hacettepe Üniversitesi karıştı Palalı saldırganlar kamerada
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada
17:53
Milyonları ilgilendiren ’’emekli maaşı’’ anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi
Milyonları ilgilendiren ''emekli maaşı'' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi
17:52
Fener taraftarının sesi olan minik Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 19:19:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Otomobil Eczaneye Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.