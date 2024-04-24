Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü

3.Sayfa

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

İstanbul'da restoran işletmecisi Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Gökhan, hastane masraflarını ödemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Gökhan ve beraberindeki 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Keskin, hayatını kaybetti. Yaşanan o anlarda ise güvenlik kameraları kayıttaydı.

2 ÇOCUK BABASI KESKİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bayrampaşa Emintaş İhsan Atlı Sanayi Sitesi'nde, dün sabah saatlerinde 'ayak ezme' olayı ile başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, Adem Gökhan ve beraberindeki 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O sırada kardeşi Cengiz Keskin'i aradı. Dükkana gelen Cengiz Keskin ise bıçak darbelerinden kendini korudu. 2 çocuk babası 47 yaşındaki Ercan Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

"KÜÇÜK OĞLUNUN AYAĞINI ARAÇLA EZMİŞLERDİ"

Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce, vefat eden abimin küçük oğlunun ayağını araçla ezmişlerdi. Bu olayın ardından aralarında sorunlar başladı. Abim dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu saldırı, öldürmeye teşebbüs anlamına geliyor. Aldığı yaralar ölümcül nitelikteydi ve sonucunda abimi kaybettik. Olay yerindeydim, abim bana durumu bildirdi. Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" diye konuştu.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Adli Tıp Kurumu önüne, oğlu Ercan Keskin'in cenazesini almak için gelen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil İbrahim Keskin, "Oğlum 3 kişi tarafından bıçaklandı. Cenazemizi Giresun'a götüreceğiz. Evli ve 2 çocuğu vardı" dedi.