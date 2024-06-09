Otoyolda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Düzce'de otomobil tıra ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden otomobil, arkadan çarptığı kamyonla çarpışmanın etkisiyle sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bir başka aracın iç kamerasına yansıdı. İnceleme başlatıldı.

09.06.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otoyolda feci kaza kamerada: 1 ölü

DÜZCE - Düzce'de otomobil tıra ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresinde ki 48 BA 988 plakalı mini cooper marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken, kaza bir başka aracın iç kamerasına an be an yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, İnceleme, trafik, Düzce, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
22:22 Ali Koç’tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var
21:45 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan Ali Koç’un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım
21:32 TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç’u tebrik etti TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 08:56:10. #1.11#
SON DAKİKA: Otoyolda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement