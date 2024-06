Otoyolda feci kaza: 1 ölü

3.Sayfa

Otoyolda feci kaza kamerada: 1 ölü

DÜZCE - Düzce'de otomobil tıra ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresinde ki 48 BA 988 plakalı mini cooper marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken, kaza bir başka aracın iç kamerasına an be an yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.