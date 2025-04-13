Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü - Son Dakika
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Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü

Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü

Kartal'da yaşanan olayda, maddi nedenlerle tartıştığı eşi Emre Erim'i bıçaklayan Özbekistan uyruklu S.T. (28), olayın ardından taksi durağını arayarak 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

13.04.2025 08:05
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KARTAL'da, Özbekistan uyruklu S.T. (28) iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçakladı. S.T. kocasını bıçakladıktan sonra taksi durağını arayarak 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istedi. Taksicinin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu S.T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

'EŞİM HASTA, HASTANEYE GİTMESİ GEREKİYOR'

Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve 'Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AİLELER YOK OLUYOR'

Mahalle sakini Zöhre Paydaş, "Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor. Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.

'GAYET MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI'

Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Müşterimdi ve iyilerdi ama üzüldüm. İkisinden de böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" ded

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özbekistan uyruklu kadın, maddi nedenlerle tartıştığı eşini öldürdü - Son Dakika

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