Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım" - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım"

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde 'Öldürmek istemiyordum, sadece korkutmak istedim' dedi.

13.02.2024 15:06  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım"

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldürülen şüpheli adliyeye sevk olurken emniyetteki ifadesinde, "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutmak istedim" dedi.

Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail GüvenirAdana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdükile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail Güvenir yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı.

"Sadece korkutacaktım"

Şüpheli Mikail Güvenir emniyetteki ifadesinde, "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece" dediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk oldu.

Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım"
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Adliye, Ölüm, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: 'Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım' - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 15:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli: "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement