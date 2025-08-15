Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı

15.08.2025 11:20
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, reklam tercihlerinde son derece seçici davrandığını belirterek, “Bunu yapmayan tek anne olabilirim” sözleriyle dikkat çekti. Kullanmadığı ya da güvenmediği hiçbir markanın yüzü olmayacağını vurgulayan Özpirinçci, bugüne kadar hiçbir çocuk ürünü reklamında yer almadığını ve bu konuda taviz vermeyeceğini söyledi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hem ekrandaki hem de gerçek hayattaki yolculuğuna dair YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli programa samimi açıklamalarda bulundu. Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ ile anne-kız olarak kamera karşısına geçmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Özpirinçci, çocukluğunda ailesiyle izlediği Akbağ'ın tiyatro performanslarını hatırlatarak bu deneyimi "hayalimdeki buluşma" olarak tanımladı. Annelik serüvenini, kızı Mercan'ın voleybolcu Melissa Vargas'a olan hayranlığı üzerinden anlatan oyuncu, doğa yürüyüşlerini ve sette olmayı meditasyon olarak gördüğünü, reklam projelerinde ise yalnızca güvendiği markalarla iş birliği yaptığını söyledi.

DEMET AKBAĞ İLE ANNE-KIZ ROLÜNDE

Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ ile anne-kız olarak kamera karşısına geçmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu vurgulayan Özpirinçci, çocukluğunda ailesiyle Demet Akbağ'ın tiyatro oyunlarını izlediklerini anlattı. Dizide geçen "Kötülere bir şey olmaz kızım, iyiler kıyamaz da ondan" repliğinin günümüzü çok iyi anlattığını söyledi.

"KIZIM VARGAS HAYRANI"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile paylaştığı özel bir anı üzerinden anneliğin hayatındaki etkilerini anlattı. Mercan'ın voleybolcu Melissa Vargas'a olan hayranlığını ve onunla tanışma hikâyesini paylaşan Özpirinçci, bu süreçte annelik duygusunun ne kadar dönüştürücü olduğunu vurguladı. Mercan'ın ilk kez televizyonda izlediği Vargas'ı çok sevdiğini belirten oyuncu, "Anne, Vargas'ın kucağına gitmek istiyorum" diyen kızının bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Bir voleybol maçına davet edilen ikili, karşılaşma sonrası sahada Vargas ile bir araya geldi. Mercan'ın, Vargas'a koşarak sarıldığı anların hem kendisi hem de Vargas için unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Annelik deneyiminin, hayatındaki öncelikleri kökten değiştirdiğini ifade eden Özpirinçci, "Çocuğumun isteklerini önemseyerek onun dünyasına dokunmak, bana hem olgunluk kazandırıyor hem de hayata başka bir pencereden bakmamı sağlıyor" dedi. Mercan'ın, insanlardaki samimiyeti kolayca fark eden bir çocuk olduğunu da belirten oyuncu, kızının bu özelliğiyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

"DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ VE SET BENİM MEDİTASYONUM"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, rahatlama yöntemleri ve hobileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Hayatın yoğun temposunda kendine alan açmanın önemine değinen oyuncu, doğa yürüyüşlerini vazgeçilmez bir meditasyon olarak tanımladı. Japonların "orman duşu" olarak adlandırdığı bu yürüyüşlerin, zihinsel arınma ve yenilenme sağladığını ifade eden Özpirinçci, "Gerçek doğa yürüyüşünde tamamen anın içinde olmak, beni hem bedensel hem de ruhsal olarak dinlendiriyor" dedi. Sette "kayıt" anını da hareketli meditasyon olarak gördüğünü belirten oyuncu, "O anda %100 oradayım ve bambaşka birine dönüşüyorum" sözleriyle mesleğinin kendisine kattığı özel hisleri anlattı.

Yeni hobiler edinmeye özen gösterdiğini dile getiren Özpirinçci, önümüzdeki yaz kite surf öğrenmek istediğini açıkladı. Eşi Burak Yamantürk ile ortak aktiviteler yapmaktan büyük keyif aldığını söyleyen oyuncu, spor olarak en çok yüzmeyi tercih ettiğini belirtti. Mutfakta ise favorilerinin glütensiz mantı ve glütensiz lahmacun olduğunu sözlerine ekledi.

"KULLANMADIĞIM MARKANIN YÜZÜ OLMAM"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, reklam projelerine yaklaşımını ve bu alandaki seçiciliğini anlattı. Kariyerinin ilk yıllarında uzun süre reklam filmlerinde rol aldığını, hatta bir browni reklamıyla büyük çıkış yakaladığını hatırlatan oyuncu, son dönemde bu alanda çok az görünmesinin nedenini açıkladı. Reklam işlerinde markayı yakından tanımadan ve güvenmeden iş birliği yapmadığını vurgulayan Özpirinçci, "Bir markanın yüzü olacaksam mutlaka o markayı sevmeliyim ve kullanıcısı olmalıyım. İnsanlara gönül rahatlığıyla 'Alın, kullanın' diyebilmem lazım" dedi.

Kariyerinde çocuk ürünü reklamlarında yer almadığının da altını çizen oyuncu, "Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu olabilirim. Bilmiyorum başka var mı" sözleriyle dikkat çekti.

