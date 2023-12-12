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Pakistan'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesinde bir kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi.

12.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 16:11
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 23 asker hayatını kaybetti.

İÇERİYE GİREMEYİNCE BOMBA YÜKLÜ ARACI PATLATTILAR

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan'da askeri kışlaya bombalı saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti

SALDIRIYI TJP ÜSTLENDİ

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor.

Pakistan'da askeri kışlaya bombalı saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da askeri kışlaya bombalı saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti
Pakistan\'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Pakistan, Saldırı, Güvenlik, Terör, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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