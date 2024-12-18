Pamukkale'de kaza: Sürücü teslim oldu - Son Dakika
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Pamukkale'de kaza: Sürücü teslim oldu

Pamukkale\'de kaza: Sürücü teslim oldu

Motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücü, park halindeki iki araca çarptı ve kaçtı.

18.12.2024 16:22
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı esnada, kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpan ve kazada yaralanan 3 yakınını bırakarak olay yerinden kaçan sürücü teslim oldu.

Pamukkale ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen kazada; 26 yaşındaki Ahmet F. idaresindeki 20 ALC 837 plakalı lüks araç, seyir halindeyken aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce 20 AFE 498 plakalı ardından ise 09 YF 324 araca çarparak durabildi. Lüks araçta bulunan araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kazada, sürücü olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaza sonrası olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya karışan sürücü Ahmet F., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Kazada yaralananların sürücü Ahmet F.'nin 53 yaşındaki annesi Elif F., 18 yaşındaki kız kardeşi Lütfiye F. ve Buse Ö. oldukları belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de kaza: Sürücü teslim oldu - Son Dakika

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