Para için komşusunun başını keserle ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para için tartışı iddia edilen komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım 2023'te ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Cinayet zanlısını evinin yönüne giden kan lekeleri ele verdi
Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, güvenlik kamera görüntüsünde bir kedinin olay anında panikle kaçtığını gördü. Bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kan lekelerinin Hasibe Soykuk'un komşusu olan İsmail K.'nın evine doğru gittiğini belirledi. Jandarma dedektifleri, komşu İsmail K.'nın olaydan bir gün sonra elindeki poşetle evden çıktığını ve Beyazşehir Mahallesi yakınlarına bu poşeti attığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İsmail K.'yı gözaltına alarak evde kapsamlı arama yaptı. Özel yöntemler ile arama yapan ekipler, lavaboda yıkanmış kan lekelerini tespit etti. Ayrıca, İsmail K.'nın olayın ardından eve gelerek kanlı keser ile gömleğini yıkadığı belirlendi.
Katil zanlısı karar duruşmasında hakim karşısına çıktı
İsmail K., bugün 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Hasibe Soykuk'un eşi S.A.S., oğulları S.S., B.B.S., M.S. ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan İsmail K., cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle yalan konuşuyorlar. Ben onların alacak vereceklerini bilmiyorum. Altın konusuna gelince, benim üstüme iftira atıyorlar. Alacak olsam bütün altınları alırdım" dedi. İsmail K. ayrıca, "yağma" suçunun işlemediğini söyleyerek, by suçtan beraatini istedi.
Mahkeme heyeti İsmail K.'ya, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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