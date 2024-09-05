Bursa\'da Patenli Genç Çimento Kamyonunun Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA - Bursa'da patenli gencin, çimento kamyonunun arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç gideceği yere daha hızlı ulaşmak için çimento kamyonunun arkasına tutundu. Bir süre boyunca tehlikeli şekilde giden patenli genç, yürekleri ağza getirdi.