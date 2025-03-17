Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştirdi, yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştirdi, yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

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Maltepe'de bir lojistik firmasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.K., patronunun odasına dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Durumu fark eden patron, İ.K.'ya işten çıkarılacağını söyledi. Bu duruma öfkelenen İ.K., silahını alıp iş yerine geldi ve patronunun odasına doğru ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K., olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralı ya da ölü olmadığı belirtildi.

17.03.2025 13:30
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Maltepe'de bir lojistik firmasında özel güvenlik olarak çalışan şahıs, patronunun odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasındaki cihazı fark eden patron, cihazı yerleştiren çalışanına işten çıkaracağını söylemesi üzerine öfkelenen şahıs silahını alıp iş yerine geldi. Patronunun odasına yönelen şahıs, kapının patron ve polisler tarafından kapatılması nedeniyle kapıya defalarca ateş açtı. Şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İ.K., patronu Fehmi Karcı'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Karcı ise yaptığı araştırmada bu cihazı İ.K.'ın yerleştirdiğini tespit etti. İ.K.'ı odasına çağıran Karcı, yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen İ.K., Karcı'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar üzerine Fehmi Karcı polisi arayarak durumu anlattı. 'Silahlı tehdit' ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Karcı'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı. Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İ.K., Karcı'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Karcı tarafından kapatıldı. Bunun üzerine İ.K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştirdi, yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştirdi, yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı - Son Dakika

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