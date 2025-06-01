İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semtinde kurulan bir pazarda, iki pazarcı esnafı arasında ürünlerin yerleştirilmesi konusunda tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, pazarcıların yakınları da kavgaya dahil oldu.
Bu sırada bir pazarcının tartıştığı kadına yumruk attığı görüldü. Kadının yakını da pazarcıya saldırmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.
Araya giren polis ekipleri kavgaya karışanları sakinleştirdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk - Son Dakika
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