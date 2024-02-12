Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucunda Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünden olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Şehit ailesinin bulunduğu eve Türk bayrakları asıldı. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı ve başsağlığı dileklerini iletti.

12.02.2024 01:54
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Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen bir araç kazası sonucunda Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünden olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in acı haberi Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine ulaştı. Şehit ailesinin bulunduğu eve Türk bayrakları asıldı.

"Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı"

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Altıntaş, Kütahya, Piyade, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika


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