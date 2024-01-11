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Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Pendik'te seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına ve yola devrilen aydınlatma direğini kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:39
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Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı hız yapan ismi öğrenilemeyen Skoda Suberb marka 34 HVG 927 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına ve yola devrilen aydınlatma direğini kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Pendik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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