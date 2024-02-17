Pendik'te Kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı
İSTANBUL - Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı kişiler olay yerinden kaçtı.
Olay 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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