Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı

Pendik\'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı

Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı kişiler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

17.02.2024 02:37
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Pendik'te Kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı

İSTANBUL - Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı kişiler olay yerinden kaçtı.

Olay 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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