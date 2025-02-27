Pendik'te ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken; 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.
İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde kira konusunda anlaşamayan ev sahibi 2 kişi ve kiracıları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ev sahibi 2 kişinin bıçakla saldırdığı kiracı 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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