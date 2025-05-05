Pınar Gültekin cinayeti davasında son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayeti davasında son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek

Pınar Gültekin cinayeti davasında son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek

Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü olayla ilgili Yargıtay 1. Dairesi, 'canavarca hisle' ve 'tasarlayarak' öldürme eyleminin oluşmadığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası bozuldu. Bozma kararına Yargıtay itiraz ederken; son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.

05.05.2025 20:01
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i yakarak öldürdükten sonra varil içine koyan ve üzerine beton döken sanık Cemal Metin Avcı, 'tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek, kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

MÜEBBET KARARI OY ÇOKLUĞUYLA BOZULDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin bu kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 'canavarca hisle' ve 'tasarlayarak öldürme' eyleminin oluşmadığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı gerekçesi ile oy çokluğu ile bozuldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

YARGITAY İTİRAZ ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, 'canavarca hisle' ve 'eziyet çektirerek', 'tasarlayarak öldürme' eylemlerinin oluşmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti. Dosya karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararını değerlendiren Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemlir, "Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek araziye atılan Pınar Gültekin'ın canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla 'Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır' şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yine Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın isabetli bir şekilde kaleme aldığı kapsamlı muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla aynı kararı vermiş ve 3'e 2 şeklinde itirazı reddetmiş" dedi.

SON SÖZ YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NDA

"Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek" diyen Epözdemir, "Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin 'haksız tahrik' altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pınar Gültekin cinayeti davasında son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yoruma gelen adam:
    bir hukukçu olarak bu hakimlerin aklına şaşıyorum 4 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Ben bu ülkeden gidiyorum arkadaşlar yoksa beni öldüren elini kolunu sallaya sallaya gezecek.. 3 0 Yanıtla
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