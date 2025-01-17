PKK'ya Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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PKK'ya Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve 3 ildeki operasyonlarda PKK'ya bağlı 15 kişi gözaltına alındı, silah ve yasaklı materyal ele geçirildi.

17.01.2025 11:04
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İstanbul merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin ideolojik yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü. Örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'taki bir düğün salonunda terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen bazı kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da 5 ilçe ile Diyarbakır, Van ve Mersin'de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve silaha ait 19 mermi, yasaklı yayınlar, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Örgüt üyeleri hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'ya Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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