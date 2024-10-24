PKK/YPG Hedefleri Vuruluyor

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Terör inleri vurulmaya devam ediyor

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/ YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor.

MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmeye devam ediyor.