Polatlı\'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs, bir firmanın güvenlik kamerasını çaldı. O anlar çalınan güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Olay, Polatlı Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Bir şahıs, bir firmanın dış cephesine monte edilen güvenlik kamerasını fark etti. Bir süre çevreyi kontrol eden kişi, kimsenin olmadığını anlayınca kamerayı yerinden sökerek aldı ve olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI ÇALINAN KAMERADA

Hırsızlık anı ise yine aynı güvenlik kamerası tarafından son kez kaydedildi. Olayın ardından firma sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.