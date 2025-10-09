Polatlı'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Polatlı'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı

Haberin Videosunu İzleyin
Polatlı\'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı
09.10.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polatlı\'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı
Haber Videosu

Polatlı'da bir şahıs, güvenlik kamerasını çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı kaydedildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs, bir firmanın güvenlik kamerasını çaldı. O anlar çalınan güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Olay, Polatlı Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Bir şahıs, bir firmanın dış cephesine monte edilen güvenlik kamerasını fark etti. Bir süre çevreyi kontrol eden kişi, kimsenin olmadığını anlayınca kamerayı yerinden sökerek aldı ve olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

HIRSIZLIK ANI ÇALINAN KAMERADA

Hırsızlık anı ise yine aynı güvenlik kamerası tarafından son kez kaydedildi. Olayın ardından firma sahipleri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Polatlı, ankara, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba!
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu
Donald Trump duyurdu Gazze’de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor
Kütahya’da 4.9’luk deprem İstanbul’da da büyük panik yaşandı Kütahya'da 4.9'luk deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Gazze’de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas’ın kritik bir çağrısı var Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Belediye başkanının ağabeyi evinde korkunç halde bulundu Belediye başkanının ağabeyi evinde korkunç halde bulundu
Netanyahu’dan Trump’ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Mesajlar ifşa oldu Real Madrid’in yıldızı sevgilisini aldatmış Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış

00:19
İsrail kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
23:44
Enes Batur’un ardından Youtube’da zirveye Ruhi Çenet yerleşti
Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye Ruhi Çenet yerleşti
23:17
Trump: İspanya, belki de NATO’dan atılmalı
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı
22:50
Ismail Jakobs’un Dubai’de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
21:50
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
21:24
Icardi’den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
Icardi'den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
21:21
Hamas: Gazze’de kalıcı ateşkes başladı
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Reis“ diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
20:32
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
20:06
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 01:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: Polatlı'da Güvenlik Kamerası Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.