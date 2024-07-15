Polatlı'da Sivil Polis Kılığındaki Hırsız Yakalandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil polis olduğunu söyleyerek girdiği evdeki yaşlı kadını dışarı çıkartıp evi soymaya kalkan hırsız, bir esnafın dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir hırsız, önceden takibe aldıkğı yaşlı bir kadını sivil polis olduğunu söyleyerek dolandırmaya kalktı. Yaşlı kadını 'Aşağıda sivil polis ekibi seni bekliyor' diyerek evden çıkartan şahıs evi soymaya kalktı. Binanın önüne çıkıp polisleri arayan yaşlı kadını ise çevredeki bir esnaf fark etti. Durumdan şüphelenen esnaf, yaşlı kadının evine girerek hırsızı suçüstü yakaladı. Esnaf, hırsızı etkisiz hale getirmesinin ardından olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA