Polatlı'da trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polatlı'da trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin bilirkişi heyeti ön raporunu tamamladı.

12.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 kişinin öldüğü ve 30 kişinin de yaralandığı trafik kazasında inceleme yapan bilirkişi heyeti, ön raporunu tamamladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Olukpınar köyü mevkiinde, Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Mercedes marka 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar (10) ve otobüs şoförü Çetin Karayel'in de (45) içerisinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet oluşturuldu. Bilirkişi tarafından Başsavcılığa sunulan ön raporda, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği belirtilen şoför Karayel'in doğrudan etkisinin olduğundan bahsedildi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarının da incelendiği raporda otobüsün teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin Başsavcılığa sunulacak olan asıl raporda detaylı şekilde yer alacağı bilirkişi heyeti tarafından aktarıldı.

Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkiine kadarki kayıtları ve otobüsün durakladığı dinlenme tesislerinin görüntülerini detaylı şekilde incelendiği bilgisi yer aldı. Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kaza yapmadan 10 dakika önce 04.50'de görüntülendiği kaydedildi. Bilirkişi heyetinin otobüsü ayrıntılı şekilde incelemesinin ardından, Batı Başsavcılığına asıl raporu sunacağı belirtildi.

"7 kişinin hayati tehlikesi var"

Sağlık birimlerinden elde edilen bilgiye göre ise kaza sonrası 2 kişinin entübe olması sebebiyle yoğun bakıma alındığı kaydedilirken, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza sonrası 3 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Mercedes marka 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Ankara Polatlı'nın Olukpınar köyü mevkiinde yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar (10) ve otobüs şoförü Çetin Karayel'inde (45) içerisinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Cenazelerden 5'i uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla ve ağıtlarla karşılanan cenazeler, toprağa verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Polatlı, trafik, ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Polatlı'da trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement