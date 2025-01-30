Polatlı'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Polatlı'da hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki yaya Veli Er olay yerinde hayatını kaybetti.

30.01.2025 20:42
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Polatlı'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya hafriyat kamyonu çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle Stadyum Kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BOV 590 plakalı hafriyat kamyonu Sancak Caddesi üzerinden Mevlana Caddesi'ne çıkacağı esnada karşıdan karşıya geçmekte olan Veli Er'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis Ekipleri yaptıkları incelemede 85 yaşındaki Veli Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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