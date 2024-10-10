Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı

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Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık hakkında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke...

10.10.2024 16:10
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Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı

Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık hakkında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Çorak'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanık Çorak'ın 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapsine karar verirken 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulunurken, şehit polis memuru Cihat Ermiş'in eşi, annesi ve babası da katıldı.

"Sadece eşim değil hepimiz onunla birlikte öldük"

Duruşmada söz verilen şehit polis memurunun eşi Nülüfer Ermiş "Benim eşim dün itibariyle 1 yıl önce şehit oldu. Dün aynı zamanda çocuğumun doğum günüydü. Sanık ağlıyor ancak ben onun ağlamalarına inanmıyorum. Timsah gözyaşı döküyor sadece. Sadece eşim değil hepimiz onunla birlikte öldük. Ben sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Şehidin annesi Sare Ermiş ise "Benim oğlum ile kavuşmam ahirete kaldı. Sanık ise annesi ve babası ile sürekli görüşüyor" şeklinde konuştu.

Beyanda bulunan müşteki avukatı Erdoğan Tost "Maktul 1 yıl önce hayatını kaybetmiştir. 1 yıldır toprağın altındadır. Sanık 1 yıldır cezaevindedir. Kendisinin biraz önce SEGBİS'te ağlama sesini duyduk. Bundan önce herhangi bir pişmanlık ya da ağlaması yoktu. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Şehit hepimizin şehidi"

Söz verilen sanık ise "Ben sadece kendimi korumak için böyle bir şey yaptım. Ben vatanını seven bir insanım. Benim kolluk kuvvetlerine direnme dosyam yoktur. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Allah ailesine sabır versin. Şehit hepimizin şehidi" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanık Çorak'ın 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapsine karar verirken 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş'in kapıyı" Polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. İddianamede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi. Polisin hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, sanık Çorak'ın ifadesine de yer verildi. Çorak "Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Hazırlanan iddianamede sanık Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı - Son Dakika


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