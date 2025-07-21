Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı - Son Dakika
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Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı

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Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
21.07.2025 13:59
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Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Haber Videosu

Florida'da bir polis memuru, farlarını yakmadığı için durdurduğu sürücünün camını yumrukla kırdı ve ardından sürücüye yumruk attı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Sürücü, yasanın gösterilmesini talep etti ancak polis yasayı ancak araçtan inerse göstereceğini söyledi. Sürücünün amir çağırma talebi sonrası olay kontrolden çıktı.

Amerika'nın Florida eyaletinde, Jacksonville kentinde yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir polis memuru, farlarını yakmadığı gerekçesiyle durdurduğu sürücünün camını yumrukla kırdı, ardından sürücünün kafasına yumruk attı.

Olayın görüntüsü Instagram'da paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, sürücü polise neden durdurulduğunu soruyor. Polis ise "Hava açık olsa bile farlarınızı yakmanız gerekiyor" diyerek yanıt veriyor.

Sürücü, yasanın gösterilmesini talep ediyor. Polis, yasayı ancak araçtan inerse göstereceğini söylüyor. Bunun üzerine sürücü bir amir çağrılmasını istiyor. Ancak bu talebin ardından olay kontrolden çıkıyor.

Polis, sürücünün kapısının yanında dururken elini kullanarak aracın camını kırıyor ve "Araçtan çık!" diye bağırıyor. Sürücü araçtan çıkmayınca polis bu kez onun başına yumruk atıyor.

Daha sonra sürücüye ellerini göstermesi söyleniyor. Sürücü ellerini kaldırıyor, polisler kapıyı açıp onu arabadan dışarı çekiyor. Aynı polis, yerdeyken sürücünün başına bir kez daha yumruk atıyor.

Sürücü olay sonrası yaptığı açıklamada, dişinin kırıldığını, dudaklarına 9'dan fazla dikiş atıldığını, beyin sarsıntısı ve hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Ayrıca olayın ruh sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili konuşan Jacksonville Şerifi T.K. Waters, görüntülerin farkında olduklarını ve konuyla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Waters, "Polislerimizi en yüksek standartlara göre değerlendiriyoruz. Bu olayın nasıl yaşandığını detaylı şekilde inceleyeceğiz" dedi.

Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Florida, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa:
    Gørevini køtuye kullanmaktan polis aciga alinmalidir 6 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Bizim çağdaş ve aydın gençlerimizin özendiği polisler.. 3 0 Yanıtla
  • MarcHociaS DaRK:
    Özgürlükler ülkesi ! Dünya üzerinde ırkıçılığın tavan yaptığı 5 ülke içinde ABD .... Almanya , ABD, avusturya , ingiltere ,fransa ..... alın ilk 5 size 1 1 Yanıtla
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