Polis memuru nesli tehlike altında olan kızıl şahine nefes oldu
Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde doğa yürüyüşü yapan polis memuru tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan, kızıl şahin tedavi altına alındı. Nesli tehlike altında olan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir polis memuru doğa yürüyüşü yaptığı esnada kızıl şahin ile karşılaştı. Polis memuru nesli tükenmekte olan kızıl şahinin yaralı olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yaralı şahini yakalayan polis memuru, tedavi edilmesi ilçe merkezine getirerek Ilgaz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Tedavi altına alınan kızıl şahinin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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