Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Mersin'de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesinden 5 kişiyi katleden polis memurunun oğlunun intihar nedeni belli oldu. 15 yaşındaki çocuğun en yakın arkadaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle bunalıma girip intihar ettiği ileri sürüldü.

16.01.2025 10:49  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde oğlunun ölümünden ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi (44) dün dehşet saçtı. 19 yıllık polis memuru Tehçi önce Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürdü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak katletti. Daha sonra ise etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak ormanlık alana attı. Tehçi, Osmaniye'de yaşayan akrabalarını öldürmek üzere çıktığı yolda yakalandı.

Ailesini katleden polisin oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı
Kayınpeder Yusuf Tehçi (solda), kayınvalide Hüsne Tehçi (ortada) ve kayınbirader Fatih İsmail Tehçi (sağda)

ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Tehçi'nin çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Ailesini katleden polisin oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

EŞİNİ OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA ÖLDÜRDÜ

Polis memurunun eşini oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü ortaya çıktı. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Tarsus, Mersin, Polis, Polis, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Kosar:
    oğlunun intihar nedeni belli oldu diye başlık atmışsınız, ama nedeni hariç bilinen her şeyi tekrardan yazmışsınız, milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz, nedeni neymiş peki 88 8 Yanıtla
  • Murat Avci:
    oğluna sahip cıkmamış, sonrasında ailesini katletmis..ne oldu şimdi oğlun geldimi geri zekalı.zaten bu ülkede polislerin zor şartlarda çalıstırılıyor,gerçi eskiden daha zordu ama o dönemde mesleğe girenler zoru yokluğu görmüs çoğu Anadolu dan gelmiş gençler idi.cefa çekiyor ekmeğim diyordu.şimdi belli yaşa kadar zor görmemis üniversite bitirmis rahat gençler polis oluyor sonuç şu anki gibi,hatta daha kötüye gidiyor.. 40 12 Yanıtla
  • Denizci Gemici:
    Bu nedenle Dedenin annenenin dayının alakasını anlayamadım. 37 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Rabbim kimseye yaşatmasın bir aile yok olmuş. Genç çocuğa da çok üzüldüm yazık 21 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ulan o.e madem oğlun öldürmüş kendini cehennem girmiş senn niye 5 can aldın o c 14 7 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Adamın oğlu tüm diğer intihar eden gençler gibi bu ülkenin ve kendi geleceginin çok kötü çok karanlık olduğunu gördüğünden intihar etmişdir.ülke 22 senede çok fena oldu ekonomi başta herşey çöktü bundan en çokda gençler aileler etkilenmekdeler egemenlerin sömürgenlerin keyfi yerinde 7 10 Yanıtla
  • Aslı A:
    Eğer haber doğruysa arkadaşının ölümünden sonra psikolojisi bozulup intihar etti yazıyor büyük ihtimalle baba oğlu onun tabancasıyla intihar etmiş diye vicdan azabı çekiyor ve onun da psikolojisi bozulmuş 10 3 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Bence sadece kendi kafasına sıksa daha iyi edermiş Allah kimseyi bu duruma düsürmesin CİNNET bu 8 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Büyük Allah'ım kimseyi şaşırtma. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.