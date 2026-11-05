Polisin parmağını ısıran 18 yıl 5 ay cezalı firari Narlıdere'de tutuklandı - Son Dakika
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Polisin parmağını ısıran 18 yıl 5 ay cezalı firari Narlıdere'de tutuklandı

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Polisin parmağını ısıran 18 yıl 5 ay cezalı firari Narlıdere\'de tutuklandı
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Polisin parmağını ısıran 18 yıl 5 ay cezalı firari Narlıdere\'de tutuklandı
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Narlıdere'de 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 33 gündür aranan hırsızlık firarisi, yakalanmak istenince polisin parmağını ısırarak yaraladı. Firari tutuklanırken, polise mukavemet gösteren yakınları hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 33 gündür aranan hırsızlık firarisi, kaçarken polisin parmağını ısırardı. Şahıs etkisiz hale getirilirken, ters kelepçeyle adliyeye sevk edildiği sırada sarf ettiği "Yaptığınız muameleye bak" sözleri pes dedirtti. Yakalanan zanlı tutuklanırken, olayda polise mukavemet gösteren şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür her yerde aranan B.E. (22) isimli şahsın yerini tespit etti. 3 Kasım günü Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipleri karşısında gören B.E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında sokak aralarında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Köşeye sıkıştırılan firari hırsız, kendisini yakalamaya çalışan polislere direndi. Kaçışını sürdürmek ve yakalanmamak için polisle fiziksel arbede yaşayan B.E., görevli memuru parmağından ısırarak yaraladı.

Yakınları da polise direndi

Olay yerinde yaşanan arbede sırasında, şahsın yakınları da olay yerine gelerek polislere mukavemet gösterdi. Güvenlik güçlerinin soğukkanlı ve kararlı müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, polis ekiplerine mukavemet gösteren ve tehditler savuran şahıslar hakkında da ayrıca 'Görevli Memura Mukavemet ve Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Muameleyi beğenmedi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım günü geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen B.E., sergilediği pişkin tavırlarla şoke etti. İşlediği suçlar ve polise gösterdiği direncin ardından ters kelepçeyle adliyeye götürülen firari hırsız, hiç sıkılmadan 'Yaptığınız muameleye bak' diyerek tepki gösterdi.

Adliyeye sevk edilen B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
NarlıdereHırsızlık3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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