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Polisin takibi sonucu 410 gram uyuşturucu ele geçirildi

-Durdurulan otomobildeki çantadan uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin fiziki takip sonucu durdurdukları araçta yaptıkları aramada çanta içerisinde 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli uyuşturucu çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Narkotik ekipleri tarafından fiziki takip Ç.A. idaresindeki otomobil İstanbul'dan Ankara istikametine giderken durduruldu. Durdurulan araç ekipler tarafından didik didik arandı. Yapılan aramada çanta içerisinde 410 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Araçta bulunan Ç.A. isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.