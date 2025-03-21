Polisleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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Polisleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Polisleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e tepki

Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından devletin valisi...

21.03.2025 14:39  Güncelleme: 14:41
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Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından devletin valisi ve Türk polislerini tehdit ederek suç işlediğini söyledi.

Özgür Özel'in yaptığının kabul edilemez olduğunu belirten Abbas Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu kaydetti. Gündüz, "Özgür Özel, polisimize parmak sallayarak, devleti ve devletin temsilcilerini hedef göstererek kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne herkesin saygı duyması gerekir. Yargı bağımsızdır ve hiçbir siyasi baskıya boyun eğmez. Bu güruhun içinde yer alan ve Özgür Özel'e destek veren isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Devletin polisiyle, valisiyle, yargısıyla kavga etmek yerine, milletin iradesine ve hukuka saygı duymalıdırlar. Buradan açıkça ilan ediyoruz, Türk polisi yalnız değildir. Devletimiz sahipsiz değildir. Özgür Özel ve onun destekçileri bilmelidir ki bu millet kaos ve provokasyona teslim olmaz. Bizler, şehit ve gazi aileleri olarak devletimizin, kahraman polislerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

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