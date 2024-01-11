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Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi destekçileri tutuklamaları ve yönetim değişikliğini protesto etti - Son Dakika
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Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi destekçileri tutuklamaları ve yönetim değişikliğini protesto etti

Polonya'da ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) destekçileri, eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'in tutuklanmasını ve kamu yayın kurumlarındaki yönetim değişikliğini protesto etti. PiS yanlıları, Varşova'da düzenlenen gösteride hükümetin devletin kurumlarını ele geçirmek istediğini ve özgür medyanın yok edildiğini savundu.

Polonya\'da Hukuk ve Adalet Partisi destekçileri tutuklamaları ve yönetim değişikliğini protesto etti
11.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:54
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Polonya'da ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) destekçileri, eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'in tutuklanmasını ve kamu yayın kurumlarındaki yönetim değişikliğini protesto etti.

Polonya'da bir ay önce iktidarın değişmesiyle ana muhalefet partisi konumuna geçen Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) destekçileri, Başkent Varşova'da "Özgür Polonyalıların Protestosu" adı altında gösteri düzenledi.

PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin "Demokrasi, medya ve ifade özgürlüğünü savunma" çağrısı üzerine ülke çapından PiS yanlıları, otobüslerle Varşova'ya geldi. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Donald Tusk'un başbakanlığında yeni kurulan koalisyon hükümetinin kamu yayın kurumlarında yaptığı değişiklikleri ve eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik'in tutuklanmasını protesto etti.

"Tusk Brüksel'e değil, hapse"

Ellerinde Polonya bayrağı ve "Hukuksuzluğun tiranlığı", "Özgür Medya", "Kaminski ve Wasik ile dayanışmaktayız" yazılı dövizler taşıyan protestocular, sık sık "Tusk Brüksel'e değil, hapse", "Özgür Yargı" ve "Özgür Medya" sloganları attı.

"Bu hükümeti değiştirmek zorundayız"

Kaczynki protesto sırasında yaptığı konuşmada, hükümeti ve Avrupa Birliği'ni (AB) hedef aldı. Hükümetin devletin tüm kurumlarını ele geçirmek istediğini ileri süren Kaczynski, kamu yayın kurumlarında yapılan değişikliklerle özgür medyanın yok edildiğini savundu. AB'nin planlarına göre anavatanları Polonya devletinin tasfiye edileceğini iddia eden Kaczynski, "Bağımsız, egemen Polonya için, Polonya'yı savunmak için bu büyük savaşı kazanmak zorundayız. Kazanacaksak bu hükümeti değiştirmek zorundayız" dedi.

Parlamento önünde toplanan protestocular daha sonra Powstancow Meydanı'nda bulunan kamu yayın kurumu Televizyon Haber Ajansı'na yürüdü. Organizatörler protesto gösterisine 300 bin kişinin katıldığını belirtirken, Varşova Belediyesi ise katılımcı sayısını 35 bin olarak açıkladı.

"Af prosedürünü başlatıyorum"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise yaptığı açıklamada, kesinleşmiş hapis cezalarının ardından cezaevine gönderilen Kaminski ve Wasik'i yeniden affetmek için çalışma başlattığını duyurdu. Duda'nın kararı Kaminski ve Wasik'in eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Duda cezalarını affetmişti

Polonya'da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme 2015'te Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016'da Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı.

Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik'in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti. Varşova Bölge Mahkemesi, 20 Aralık 2023 tarihinde Kaminski ve Wasik'i söz konusu suçlardan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaminski açlık grevine başlamıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9 Ocak'ta düzenlenen bir törene katılan Kaminski ve Wasik akşama kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkmayınca Varşova polisi yerel saatle 19.00 sularında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenleyerek tutuklamıştı. Cezaevine gönderilen Kaminski, dün siyasi mahkum olarak "açlık grevine" başladığını duyurmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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