Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde yangın paniği - Son Dakika
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde yangın paniği

Sancaktepe'de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sahasında bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

31.05.2024 20:40
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde yangın paniği

İSTANBUL - Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sahasında inşaat çalışmaları sırasında bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde saat sahasında bulunan bir inşaatın çatısında çalışmalar sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde yangın paniği - Son Dakika

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