Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı - Son Dakika
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Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı

Naci Görür\'den İstanbul\'daki depremlerle ilgili uyarı

İstanbul'da 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılarla ilgili Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin Kumburgaz Fayı'nda meydana geldiğini ve bu fayın kilitli olduğunu enerji biriktirdiğini belirtti. "Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım" diyen Görür, Kumburgaz Fayı'nın yüklenmekte olduğuna dikkat çekti.

23.04.2025 13:07
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İstanbul'da çok şiddetli deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

AFAD: 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD sosyal medya üzerinden İstanbul'daki şiddetli depremin büyüklüğünü açıkladı. Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak hissedildi.

İlk deprem İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçülürken derinliği 16.3 kilometre olduğu öğrenildi.

"YERİ ANLAMLI, DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'nde meydana gelen peşe peşe depremleri değerlendirdi. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür ilk depremin ardından"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, Dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor. " değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika 3.Sayfa Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Elvan4493:
    çıktı yine kaldırım mühendisi 3 16 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Ya bu reklam nedir kardeşim ya bi haber okuycaz 70 tane reklam yeter ya 17 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    gitti gördü pzvg 2 10 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Geçmiş olsun İstanbul'um 6 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Adamın dediklerinin hepsi çıktı ve. 7 0 Yanıtla
  • 5126659Rt*:
    nerde kaldın 3 4 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    hiçbir şey bildiğin yok boş yapma istanbulda deprem olacak diyorsun bunu herkes biliyor bizim bilmediğimiz bir şeyi söyle bize meseela deprem ne zaman olacak kaç şitddetinde olacak çıkıp çıkıp kendini haber yapma 0 0 Yanıtla
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