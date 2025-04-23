Naci Görür\'den İstanbul\'daki depremlerle ilgili uyarı

İstanbul'da çok şiddetli deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

AFAD: 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD sosyal medya üzerinden İstanbul'daki şiddetli depremin büyüklüğünü açıkladı. Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak hissedildi.

İlk deprem İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçülürken derinliği 16.3 kilometre olduğu öğrenildi.

"YERİ ANLAMLI, DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'nde meydana gelen peşe peşe depremleri değerlendirdi. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür ilk depremin ardından"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, Dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor. " değerlendirmesinde bulundu.