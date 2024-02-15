PTT Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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PTT Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, PTT Kargo aracı ile otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

15.02.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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PTT Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece saatlerinde PTT Kargo aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.Y. idaresindeki PTT Kargo aracı ile M.D. kontrolündeki 41 K 7164 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen otomobil sürücüsü M.D. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

PTT Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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