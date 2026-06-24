Pursaklar\'da Kavga: 2 Yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde servis şoförü ile bir vatandaş arasında "laf atma" iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde "laf atma" iddiasıyla bir servis şoförü ile bir kişi arasında kavga çıktı. Servis şoförünün sopa ile saldırdığı vatandaş, elindeki tabancayı defalarca ateşledi. Tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. - ANKARA