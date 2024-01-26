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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüje giren bir otomobil takla atarak yan durdu ve aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Sürücü, yağışla kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

26.01.2024 - 04:09,  Güncelleme: 04:10
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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada orta refüje giren otomobil takla atıp yan durdu, aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara istikametinden gelip köprülü kavşağa giriş yapan Suriye uyruklu sürücü Ahmad Hawık yönetimindeki 16 MB 0757 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yeşil alana uçup takla atarak yan durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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İnegöl, Ankara, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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