Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. - Son Dakika
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.

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İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

19.10.2024 09:57  Güncelleme: 10:39
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

HASTALAR TABURCU EDİLİYOR

Ruhsatın iptal edilmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alınmaya başlandı. Yoğun bir hareketlilik yaşanan hastanede, hastaların taburcu süreci devam ediyor.

Bebek ölümüne neden olan çetenin liderinin ifadesi ortaya çıktı

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Kamil:
    adı geçen tüm hastaneler kapatılmalı 117 1 Yanıtla
    Murat İnce:
    Şafak hastanesine dokunamazlar partili onlar 3 1
  • RAMAZAN KARAMAN:
    adı geçen bütün kuruluşlar kapatılmalı sorumlular en ağır bir şekilde cezalandırılmalı 82 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    Neden 47 si de tutuklanmıyor 71 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sadece 22 kişi tutuklanmış yani 19 hastanede 22 kişi hastane başına yaklaşık bir kişi düşüyor diğerleri nerede bu iş bir kişinin yapacağı iş değil işin içinde belki onlarca var ancak tutuklanan 22 kişi diğerleri nerede.??? 67 1 Yanıtla
  • Semra Gezgin:
    Hepsini kapatın devlet hastanesine çevirin bu hastaneleri 64 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu 19 hastame tümüyle kapatılmalı bu işe bulaşan katil doktor ve hemşirelerin diplomaları iptal edilmeli ve tüm mal varlıklarına el konulmalıdır. 50 0 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    yetmez Bakan görevden alınmalı, çünkü yıllarca İstanbul da sağlık müd, yapmış İstanbulun sağlık sağlık sistemine sahip olamayan, Türkyenin sağlık sisteminden bi haber olacağı kesindir, o makama yazık ediyor görevden alınmalı alınmalı 34 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    O suça karışan bütün hastane doktor ların rusat ve diplomaları iptal edilmeli Yoksa bu işler bitmez. Böyle açığa çıkmayanda vardır 34 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    bütün özel hastanelerin çocuk ve diğer hasta ölümleri araştırılsın. bakın bakalım ne kadar suçlu çıkacak. çoğunluğu para tuzağı ama bizleri bu hastanelere yüksek paraları verdiren yetkililerin tabikide suçu yok onlar keyfine baksın maldivlerde ıstakozlarını yemeğe devam etsin. biz 85 milyon vatandaşın tek görevi 650 millet vekilinin ve ailelerinin müreffeh , huzurlu ve güvenli hayat sürmelerini sağlamak. 28 0 Yanıtla
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